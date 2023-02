Exposition au CID : De Lucchi, en toute humanité

Le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu a fait de la place pour accueillir, jusqu’au 27 août, l’un des plus grands designers de ce monde, Michele De Lucchi. Le maestro italien s’invite au CID, sur un espace de 1200 m2, le temps d’une exposition intitulée "Futuro Gentile. Un futur aimable".

En véritable trublion culturel, Michele De Lucchi décompose le fil de l’exposition en deux parcours. Ceux-ci s’entrecroisent pour laisser au public la découverte de la symbiose entre l’expérimentation en design et le visionnaire en architecture. Si, entre découvertes scientifiques et évolution technologique, notre vision de l’avenir reste sombre et morose, la touche AMDL Circle vise un imaginaire plus confiant dans les capacités humaines et veut répondre de manière dynamique aux défis toujours plus complexes de l’humanité.