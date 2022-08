Exposition au Cheval Blanc à Virton, immersion dans des mondes fantastiques

Michel Barthélemy à l’origine de cette exposition souhaitait réunir quelques artistes de ce courant. Lui-même, dans ses peintures adopte les codes d’un réalisme fantastique. Une pratique qu’il considère comme un "chemin vers soi", une exploration des mondes intérieurs.

Jef Bertels transporte par ses peintures dans le monde féerique du petit peuple où nains, gnomes et fées se rencontrent et à travers eux offre une métaphore à l’image de notre monde.

Marifey, sculptrice travaille la céramique notamment au tour à potier, des œuvres singulières que l’on peut interpréter comme vaisseaux spatiaux, armes, urnes…

Palix, peintre d’heroic fantasy, nous projette grâce au maniement talentueux de son pinceau, dans son univers merveilleux.

Charles Hiéronimus est photographe, pourtant ce n’est pas ce qu’on croirait au premier abord tant ses photos ressemblent à des peintures. Grâce à des associations incohérentes d’objets il crée un tout nouveau sens : un morceau d’écorce se transforme en montagne, un caillou en rocher ou en météorite, une cuillerée de sable en un vaste désert.

Guy Deltour sculpte de la roche : du granit qu’il fait céder, à l’argile qu’il manie avec minutie. Son thème favori est le livre et à travers lui la bibliothèque qu’il explore dans ses œuvres.

Le sculpteur Jean-Christophe Cronel travaille le fer et s’inspire de mythes antiques comme le Minotaure ou Aphrodite et de la nature sauvage et puissante, guêpes comme guépards font partie de ses sujets de prédilections.

Une exposition à venir admirer pour tous ceux qui souhaitent un instant sortir d’eux-mêmes et se plonger dans l’univers onirique et personnel d’artistes.

Informations pratiques

Du samedi 3 au dimanche 25 septembre

Ouvert de 14 à 18 heures les vendredis, samedis et dimanches

Galerie du Cheval Blanc

Rue d’Arlon, 2 - 6760 Virton