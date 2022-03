Exposition "Anto-Carte. De terre et de ciel" au BAM (Beaux-Arts Mons)

L’exposition Anto-Carte. De terre et de ciel vous présente un virtuose du pinceau dont l’œuvre tisse un lien fascinant entre les siècles. C’est tout l’héritage du savoir-faire des grands maîtres de la peinture qui s’exprime dans les tableaux peints durant la première moitié du XXe siècle par cet artiste montois dont la carrière fut largement internationale.

80 œuvres issues de collections publiques et privées permettent de voir la peinture d’Anto-Carte à travers le prisme de l’aspiration au sacré. Les plus grands tableaux de l’artiste revisitent en effet les thèmes classiques de l’iconographie chrétienne tout en célébrant la grandeur du monde paysan.

Après lui avoir consacré deux grandes rétrospectives en 1945 et 1995, le BAM propose ce focus, à travers un parcours qui se veut plus méditatif. Une véritable invitation au lâcher prise pour s’imprégner totalement de cet univers spirituel.

L’exposition se poursuit par un parcours à travers les mêmes thématiques illustrées cette fois par une sélection d’œuvres majeures ou redécouvertes issues des collections communales. Un dialogue se crée alors entre les œuvres pour une double interprétation sur un même thème.

Artiste montois à la fois peintre, lithographe et illustrateur, Anto-Carte (1886-1954) se fait connaître au-delà des frontières en exposant notamment aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie où il participe à plusieurs reprises à la Biennale de Venise. Avec Louis Buisseret et Léon Eeckman, Anto-Carte participe, en 1928, à la fondation du groupe Nervia, un collectif qui valorise les jeunes artistes wallons.

L’exposition Anto-Carte. De terre et de ciel est accessible du 19 mars au 21 août 2022.