Exposition à Thuillies : « Sur les berges du Nil. Un voyage en Égypte, il y a 100 ans »

déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. À cette occasion, 2022 marquait le bi-centenaire duet le centenaire de. À cette occasion, le musée de Mariemont a dédié une exposition à l’Égypte antique et à son empreinte dans la culture occidentale.

À Thuillies, l'exposition s’exporte extra-muros et emmène les visiteurs le long du Nil. Des photographies d’archives retracent l’histoire d’un des fleuves les plus longs du monde. De ces clichés en noir et blanc, la scénographie suit le cours d'eau égyptien et revient sur ces espaces qui le longent ayant marqué l’Histoire de l’humanité.

Datant du début du 20e siècle, les archives passent par tous les sites majeurs depuis le Delta au nord de l’Égypte (Alexandrie, Giza, Saqqara…), le long de la Vallée (Karnak, Louqsor, la rive ouest thébaine…) jusqu’à Abou Simbel, au sud. Les photographies d’1x1m sont ponctuées de citations ou d’observations d’explorateurs et archéologues des deux siècles derniers.

Dans le cadre de cette exposition à Thuillies, une série de conférences est également proposée :

Le voyage en Égypte de Raoul Warocqué en 1911-1912 , le 17 janvier à 19h, par le Dr Arnaud Quertinmont, Musée royal de Mariemont, conservateur Antiquités égyptiennes et proche-orientales.

Sur les Berges du Nil : Voyageurs et touristes d’antan , le 24 janvier à 19h, par Mme Florence Doyen, Egyptologica a.s.b.l., collaboratrice scientifique Université libre de Bruxelles

Sur les Berges du Nil : L’emblématique Grand Sphinx de Giza , le 31 janvier à 19h, par Mme Florence Doyen. par

7€/conférence (18€ pour les 3 conférences)

Informations pratiques

Du 9 janvier au 19 février 2023

La maison de village de Thuillies

Place de Thuillies, 1 à 6536 Thuillies