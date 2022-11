Exposition à Soignies : le nombre d’or en peinture

L’espace culturel de Soignies accueille en ce moment une exposition qui devrait plaire aux amateurs de mathématiques… FREDEM, alias Frédéric Meert, s’est intéressé dans ses nouveaux travaux, au nombre PHI ou nombre d’or. Par ce processus, il tente d’atteindre une "proportion divine" pour révéler la beauté grâce à la géométrie et aux chiffres. Cette beauté qui semble parfois disparue, aspirée par des sujets difficiles comme la guerre ou le climat… Pour le plasticien, c’est une manière d’exorciser le mal, de ramener de l’harmonie à travers ce qui le révolte.

L’usage de cette technique est nouveau mais FREDEM a toujours créé. Artiste éclectique, il écrit, comme il peint et dessine à l’acrylique, au crayon, au feutre… Son art se fait le réceptacle de ce qui le traverse, c’est parce que Frédéric Meert est torturé que FREDEM existe, ses peintures se révèlent comme une quête de soi. Dans cette exposition, les lectures sont multiples et les œuvres dialoguent entre elles, chaque détail communique avec un autre et raconte sa propre histoire…

Durant la crise du Covid, il avait disséminé dans le village de Casteau, dans le Hainaut des cailloux peints de sa main pour surprendre les passants.

Informations pratiques

Entrée libre

Jusqu’au 18 décembre 2022

Espace culturel Victor Jara

Place Van Zeeland, 31 - 7060 Soignies