Exposition à Aubange : La Grande Marche, 240 kilomètres à pied le long de la frontière luxembourgeoise

Les routes portent encore les marques d’un passé industriel conquérant. On aperçoit les usines sidérurgiques qui autrefois étaient motrices de l’activité de la région. Les travailleurs du fer ont été remplacés peu à peu par le flux des employés des offices, belges, français, allemands, européens que les contrôles aux frontières n’arrêtent plus. La voix des habitants raconte mieux que quiconque cette zone particulière.

A travers le travail des deux documentaristes, on découvre un territoire décousu, contrasté par les inégalités et les parcours de vie multiples. A l’écoute des personnes qui ont croisé leurs routes, Simon Brunel et Nicolas Pannetier présentent un projet hybride permettant de retourner sur leurs pas. L’exposition se compose de portraits, d’extraits de documentaire et d’une plateforme en ligne.

En écho à l’exposition, une soirée théâtrale est organisée le mercredi 29 juin à 19h30. La lecture dynamique de Les Oubliés par le Théâtre sans Accent plonge les spectateurs dans la vie de ceux qui luttent dans le silence, invisibles. Une scène qui aborde la souffrance mais aussi la force et la résilience.

Informations pratiques

Salle la Harpaille – Clémarais, Aubange

Du 10 au 30 juin 2022

Du mercredi au samedi : de 10 heures à 19 heures

Le dimanche : de 14 heures à 18 heures