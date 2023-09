Expos, performances et installations sonores pour petits et grands au Brussels Gallery Weekend

Du 7 au 10 septembre, pas moins de 45 galeries d'art à Bruxelles ouvriront leurs portes au public dans le cadre du Brussels Gallery Weekend. Cette année, le Meeting Point sera accueilli au siège de D’Ieteren situé au cœur d'Ixelles.

Une expérience visuelle et sonore à découvrir durant 4 jours à Bruxelles. L'art contemporain devient ainsi accessible aux familles avec enfants et c'est gratuit.

En vous invitant à visiter ce lieu nostalgique et impressionnant, le BGW dévoilera ses aspects méconnus au grand public. C'est là que se déroulera Generation Brussels, curatée par le critique d'art et commissaire d'expositions Sam Steverlynck (avec comme programme des ateliers pour enfants, des discussions captivantes...). En outre, tout au long du week-end s'étendant sur quatre jours, Bruxelles vibrera au rythme d'une vaste gamme d'expositions, de performances et d'installations. Une nouvelle édition qui comptera plus de 60 ouvertures dans toute la ville…