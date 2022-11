Exportation de matériel nucléaire vers le Royaume-Uni : la Belgique n'a pris aucune décision, assure De Croo

Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a dénoncé vendredi une "faute grave" après la révélation par LN24 d'une information relative à l'exportation de matériel d'entretien nucléaire vers la Grande-Bretagne.

Selon des informations révélées vendredi passé par LN 24, le gouvernement a recalé le 9 novembre l'exportation de matériel nucléaire, fabriqué en Flandre et destiné à l'armée britannique. Une source anonyme citée par LN 24 pointait du doigt les écologistes qui se seraient opposés à autoriser cette livraison et mettait en garde contre les conséquences d'un refus qui pourrait se répercuter sur des commandes passées par la Grande-Bretagne à la FN, une entreprise wallonne basée à Herstal. D'après le site d'information BAM, les commandes auraient entretemps été bloquées.

Le vice-Premier Ecolo a refusé de commenter l'information car le sujet est classé "secret défense" et entend qu'il soit traité comme tel. Il s'en prend en revanche à l'auteur -inconnu- de la fuite médiatique. "Celui ou celle qui a mis le dossier sur la place publique, qui plus est avec des informations partielles et partiale, est irresponsable. C'est de l'ordre de la faute grave", a-t-il dit à l'agence Belga.

"Pas encore de décision"

Le gouvernement n'a pas encore pris de décision à, a assuré le Premier ministre, Alexander De Croo, à la Chambre. L'avis d'un comité sur la non-prolifération nucléaire, où sont représentés plusieurs ministres fédéraux et dans laquelle les Régions disposent d'un observateur, est attendu.

"Je ne veux pas anticiper l'avis de cette commission", a dit M. De Croo qui a toutefois rappelé les liens entre la Belgique et la Grande-Bretagne, notamment militaires. "Les Britanniques sont nos voisins, nos partenaires dans de nombreux domaines, y compris au sein de l'OTAN. Dans des moments comme ceux que nous vivons, il est important que cela soit apprécié à sa juste valeur, mais il faut aussi que la loi soit respectée", a-t-il expliqué.

Le contrat entre la FN Herstal et le Royaume-Uni "est toujours en cours de négociation", a affirmé pour sa part le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a réagi. Il a appelé dans la matinée les écologistes à "retrouver le sens des responsabilités et de l'Etat". "Refuser la vente de matériel à la Grande-Bretagne relève de la plus grande des bêtises dogmatiques. Pas acceptable de continuer à ridiculiser la Belgique. Ressaisissez vous !", a-t-il lancé sur Twitter.

Dans l'opposition, le député Theo Francken (N-VA) s'en est pris, lui aussi sur Twitter, à Ecolo qui bloquerait la livraison de matériel nucléaire à un allié comme le Royaume-Uni, qui est éalement un partenaire commercial important "pour la Flandre et pour la Belgique".