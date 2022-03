Expo : VOID interroge la société de contrôle avec SARA™ au Botanique

On n’a pas tous les jours l’occasion de vivre une expo comme une expérience. Qui plus est dystopique, ludique et intime, d’une grande cohérence esthétique, subtilement interpellante.

Dès l’entrée dans l’entreprise fictive SARA™, une intelligence artificielle vous encourage à confier vos souvenirs les plus précieux à l'unité de production, " pour que personne ne soit oublié dans le futur ". Un couloir capitonné de cônes en mousse, utilisés dans les studios pour isoler la pièce et objet emblématique de VOID, vous amène au cœur de l’unité de production. Avec des cabines d’enregistrement et trois gigantesques cylindres habillés de papier enduit de noir de fumée. Ils tournent sur eux-mêmes et sont parcourus par une aiguille reliée à un haut-parleur qui vibre au rythme d'une voix à peine audible. L'aiguille grave le souvenir dans la suie. VOID réactualise le premier procédé d’enregistrement du son, le Phonautographe, breveté il y a 165 ans par Scott de Martinville.

Explications de Arnaud Eeckhout, moitié de VOID, au micro de Pascal Goffaux.