Expo : portraits de femmes, des récits pour une histoire

Situé à Mons, le Mundaneum est un lieu d’archives et d’exposition. Son origine remonte à la fin du 19e siècle et visait alors à rassembler et indexer l’ensemble des connaissances du monde, à travers notamment le développement de l’Office international de bibliographie (OIB). Aujourd’hui, au sous-sol du bâtiment, se trouvent 6 kilomètres d’archives à la disposition des chercheur·euses du monde entier. Le centre possède trois fonds principaux, consacrés au féminisme, au pacifisme et à l’anarchisme.

Stéphanie Manfroid est historienne, responsable scientifique et commissaire de l’exposition : Portraits de femmes, des récits pour une histoire. Elle explique : "Depuis les années 1990, le musée a organisé plusieurs expositions autour des femmes, mais aujourd’hui on revient avec un propos plus engagé. Et tout ça a commencé par l’examen de notre propre identité, de nos propres biais."

En effet, pendant trop longtemps l’institution s’est racontée à travers deux figures principales : Paul Otlet et Henri Lafontaine. Léonie Lafontaine, elle, fut laissée à l’ombre de la mémoire. Pourtant, cette dernière a participé entre autres à l’écriture des 400.000 premières fiches du Répertoire bibliographique universel. Mais ce n’est pas tout : cette féministe engagée au sein de la Ligue belge du droit des femmes aux côtés de Marie Popelin a créé l’Office de documentation féminine, devenu le fonds féminisme du centre. Sans conteste, elle est l’une des figures principales des lieux et il était grand temps de le reconnaître.

"Le féminisme était très ancré au Mundaneum grâce à Léonie Lafontaine, mais nous avions un peu perdu cette valeur de vue. Nous l’avons retrouvée en préparant cette exposition. C’est d’ailleurs à travers la voix de Léonie Lafontaine que la visite est articulée. C’est elle qui emmène le public à la découverte des portraits et thématiques", poursuit Stéphanie Manfroid.