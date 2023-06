Expo photos au MAD Brussels, James Bond au Heysel et du Victor Hugo joué à Villers-la-Ville.

Une expo photo à partir du 9 juin et jusqu’au 2 septembre, le photographe belgo-marocain Mous Lamrabat présente ''A (R) MOUR'' au MAD Brussels.

Après avoir collaboré avec Vogue GQ, Vanity Fair, YSL Beauty, Burberry, Chanel ou encore tiré les portraits de Stromae l’artiste dévoile ses clichés empreints d’humour à Bruxelles, flirtant entre extravagance et sobriété, avec des clins d’œil humoristiques et des références religieuses. L’occasion de découvrir son regard neuf sur la société à travers ses photographies, parfois utopique, souvent humoristique, mais toujours empreint d’un regard critique sur la société. Le plus ? L’événement est gratuit. ''A (R) MOUR'' par Mous Lamrabat est à découvrir au Mad Brussels jusqu’en septembre.

Autre expo qui se referme le 25 juin. Amateurs de la saga James Bond ou non, l’exposition "Bond In Motion", est si spectaculaire, qu’elle ravit même les moins fans de l’agent britannique.

Au cœur du Palais 1 à Brussels Expo, l’événement vous transporte sur pas moins de 6000 m2 compilant des objets iconiques de l’univers Bond. Une collection incroyable d’objets originaux, dont une cinquantaine de véhicules, des voitures, des motos, des bateaux, des avions, des hélicoptères… Bref l’agent 007 vous attend !

Spectacle grandiose cet été : ''Lucrèce Borgia'' de Victor Hugo qui sera joué Villers-la-Ville.

Lucrèce Borgia, mise en scène par Emmanuel Deconinck, le nouveau directeur du théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. Un grand classique de Victor Hugo qui sera mis en scène à leur manière, avec une sorte de décapage en respectant les acquis de l’histoire. Un spectacle puissant, sombre et dense qui vous plongera dans la violence poétique du mélodrame. Tous les ingrédients du grand spectacle sont réunis : des personnages forts, une intrigue captivante, des émotions intenses, de l’action et des rebondissements. Catherine Conet sera votre Dona Lucrezia. A découvrir dès du 13 juillet au 5 août 2023 dans les ruines de l’abbaye de Villers la ville. Infos et réservations : deldiffusion.be