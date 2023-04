Expo : "Là où je me terre" à l’ISELP ou comment se mettre off de ce monde (trop) cruel

Failed I have, in Exile I must Go est une installation de Katherine Longly sur le syndrome hikikomori qui pousse des jeunes et jeunes adultes à se confiner chez eux et ne plus en sortir. Un phénomène qui concernerait un million de Japonais (y compris les 40-60) et est désormais international. Katherine Longly a dialogué, par internet exclusivement, pendant 3 ans avec des hiki hors du Japon pour rendre compte de la réalité de ce syndrome. Aucun hikikomori n’ayant voulu envoyer sa photo à Katherine Longly (… plutôt frustrant pour une photographe), l’installation présente des fragments de conversation sur des tablettes, derrière un mur de papier imprimé d’une photo de cabane dans les bois.