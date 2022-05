Expo îlot St-Georges : 733 Liégeois présumés décédés à Auschwitz

Toutes ces histoires de vie sont différentes mais ce qui fait l’originalité et la force de l’exposition, ce sont les documents inédits, "la paperasserie antisémite". Ces documents administratifs qui ont permis le pire : "toute la mécanique, toute l’organisation, c’est bien entendu l’autorité allemande qui impose 18 lois et il revient à l’autorité administrative belge de les appliquer. Ce qu’elle va faire sans état d’âme", explique Thierry Rozenblum. Ce sera notamment le cas pour l’inscription des Juifs au registre des Juifs. C’est le document fondamental. "Il faut identifier les personnes juives ce que la constitution belge interdit et c’est ce document que l’on montre". Un registre qui permettra la déportation et la mort de ces centaines de Juifs liégeois.

L’expo "présumés décédés à Auschwitz" est visible sur réservation jusqu’au 17 juin en téléphonant au 04/221 94 72.