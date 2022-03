Expo hommage à l’artiste Erwin Dreze à la Galerie Aarnor à Spy

Un bel hommage à un grand artiste de nos régions à voir jusqu’au 27 mars à la Galerie Aarnor, rue de la Sauvenière à SPY. Sachez encore qu'il y a possibilité d'acquérir certaines oeuvres.

Erwin était aussi musicien et ses instruments sont aussi visibles à la Galerie ainsi que différents extraits de concerts. Et les membres de Feel The Noizz rendront un hommage à Erwin avec un petit concert acoustique à la galerie le 17 mars, jour anniversaire du décès d'Erwin