Le Concours Reine Elisabeth nous invite à redécouvrir cette figure belge de l’histoire de la musique. François Servais est né à Hal en 1807. Interprète reconnu et demandé à l’international, François Servais était également compositeur et pédagogue. Professeur au conservatoire de Bruxelles, il est aujourd’hui considéré comme le père de l’école belge du violoncelle. Dans ses cours, il impose l’usage de la pique et améliore les techniques de prise de l’archet.

Une exposition lui est consacrée à Flagey pendant toute la durée de la première épreuve et de la demi-finale. Peter François, le président de l’association Servais au micro de François Caudron.