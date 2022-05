Expo "Fluctuations" à Liège : l’architecture peut-elle réconcilier le fleuve et ses habitants ?

Enfin, l’expo présente 5 projets d’architectes-urbanistes en rapport avec l’eau. Parmi eux, celui d’Audrey Contesse, directrice de l’Institut Culturel d’architecture : "On voit bien cette maquette où on transforme un habitat typiquement urbain de Liège en un habitat qui vit avec l’eau. En dessous, on voit que l’eau peut monter et que les habitants jouent avec l’eau. Le but de cette exposition, fondamentalement, c’est de montrer qu’il est possible de bien vivre avec le risque des inondations. On montre des exemples internationaux, on montre qu’à l’échelle du territoire jusqu’à l’échelle de l’habitat, on peut trouver des solutions pour vivre avec ce risque-là".

Notez que d’autres activités sont prévues (expos, rencontres, balades) dans le cadre de "Fluctuations". Retrouvez le programme complet sur le site de l’exposition.