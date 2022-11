Expo : explosion de peinture dans un ancien hôtel

Le lieu est surprenant, un énorme espace en sous-sols dont on n’imagine pas l’existence en voyant la façade de ce bâtiment de la rue Royale à deux pas de l’Eglise Sainte-Marie. Ce sous-sol laissé à l’abandon était jadis la salle de sport d’un hôtel aujourd’hui totalement laissé à l’abandon. L’espace est énorme, on devine même encore selon les deux terrains de squash qu’on peut observer de haut. Les murs sont hauts, l’atmosphère est sombre on a presque l’impression de traverser des catacombes … très colorées.

Ce lieu, a été offert comme terrain de jeu à 11 artistes de rues rassemblés dans le cadre de l’exposition Bouquet Garni " On a essayé de rassembler des esthétiques et des énergies qu’on retrouve dans les rues de Bruxelles de manière aléatoire, explique Caroline Vercruysse l’organisatrice de l’expo. En rue, ils se retrouvent sur des mêmes surfaces sans avoir travaillé ensemble, leur fresque se côtoient. Ici, on les a rassemblés, on les a regroupés par deux ou trois et on leur a proposé de travailler ensemble ans autres contraintes. "

" On avait de la peinture partout ! "

Ces artistes travaillent généralement avec des bombes de peinture, ici, c’est au pinceau, au rouleau, à la projection de peinture qu’ils ont principalement travaillé. Le résultat est surprenant, chaotique ! On ressent assez vite que ces artistes ont fonctionné à l’impulsion, le lieu a sans doute inspiré cette démarche. " On début, avec les deux autres artistes, on a commencé à parler, à essayer d’élaborer quelque chose de structuré, de propre, mais ça nous a ennuyé, explique PAROLE l’un des 11 artistes. Alors on a explosé, on s’est éclaté, on avait envie d’essayer toutes les couleurs mises à notre disposition et donc le résultat c’est un gros chaos, mais avec une certaine harmonie. On a même essayé d’inonder le sol d’une des pièces pour créer un effet miroir, pour agrandir la pièce. On s’est vraiment éclaté, on a peint avec tout notre corps, avec tout le matériel mis à notre disposition, on a mis des combinaisons et on s’est mis de la peinture partout ! On avait même dans les cheveux et les oreilles… c’était assez, comment dire … jouissif (rires) ! "

Bouquet Garni, une expo à voir gratuitement tous les week-end jusqu’au 18 décembre au 312 Avenue Royale, à Saint-Josse.

Infos : ASBL Fais le trottoir