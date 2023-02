Expo de Stéphane Gladieu " Corée du Nord" et autres photgraphes au Musée de la Photo de Charleroi - Gagnez vos entrées

Brian McCarty. War-Toys C’est lors d’un voyage en Croatie en 1996, peu après la guerre d’Indépendance, que le photographe américain Brian McCarty a conçu le projet de représenter les conflits planétaires par le prisme de l’expérience vécue par les enfants.

Vasco Ascolini. Ciseler l’ombre D’abord investi dans la photographie de théâtre, le photographe italien contemporain Vasco Ascolini s’est ensuite tourné vers l’architecture, photographiant des lieux chargés d’histoire, ruines, musées, châteaux, de l’Italie à l’Allemagne, en passant par Versailles. Par son extraordinaire travail sur les ombres, sur le noir qui organise et géométrise sa composition, il nous dit tout autrement ces lieux que nous croyons connaître, projetant soudain l’envers du décor à l’avant-scène.

Dimitri Michaux. Syllogomanie Le photographe aborde la syllogomanie qui n’est autre que la pathologie dont souffre sa maman. " Ma mère accumule les choses depuis toujours, de manière systématique. Cela occupe tous les espaces de la maison. "