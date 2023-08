Expo d’été chez Xavier Hufkens : sept artistes américain.e.s à la marge du monde de l’art

Moins élégant et plus "trash pop", c’est l’accumulation de 37 petites sculptures grossièrement modelées et peintes de couleurs vives qui sont autant de calculettes et de télécommandes obsolètes, un thème récurrent dans la pratique de Brian Belott qu’il décrit comme "prise entre deux impulsions": l’une formaliste veut faire des choses élégantes et l’autre, absurde, veut les détruire. Calculators, dans sa forme enfantine et bricolée et son effet de répétition d’objets de base, essentiels à notre vie (l’argent et les médias), se révèle plus efficace que drôle, finalement.