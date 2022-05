Expo au Mundaneum : Rendre les femmes enfin visibles dans l’Histoire.

Léonie La Fontaine, la sœur d’Henri La Fontaine (cofondateur du Mundaneum) est une féministe à l’avant-garde d’un combat pour les droits des femmes. Elle s’est mobilisée pour la connaissance, sa diffusion auprès des femmes, encore peu nombreuses à bénéficier d’une instruction et d’une formation qualifiante à l’aube du 20e siècle. La pacifiste qu’elle a été nous ramène à une période où il est difficile de défendre cette perspective. La grande guerre confirmera son acharnement à défendre une société pacifique. Les associations et structures nationales ou internationales où elle intervient soulignent son rôle prépondérant avec les féministes et pacifistes du monde entier.