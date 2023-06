Expo au MACS : Angel Vergara. Dans l'instant.

Derrière le pseudonyme de Straatman, choisi pour souligner son ancrage dans l’espace public, et sous un drap blanc en guise d’atelier portatif, Angel Vergara n’aura cessé de faire littéralement "descendre la peinture dans la rue".

Si la fiction dans ses installations vivantes, sous la forme de cafés ou petits commerces réellement activés, en fait un héritier de Marcel Broodthaers et de sa critique des institutions, son usage combiné de la caméra et du pinceau, de la plaque de verre et de la toile, lui ont permis également d’accorder le geste au motif pictural "dans l’instant". Parce qu’il demeure avant tout "peintre au travail", Angel Vergara habite cet espace utopique d’un tableau en perpétuel devenir dont il ne cesse de retarder l’achèvement et de nous promettre l’apparition imminente à travers le jeu troublant des opacités et des transparences.

Plus d'infos sur l'exposition sur le site du MACs

Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18h. Gratuit le 1er dimanche du mois.

Visites guidées gratuites de l’exposition du mardi au vendredi à 14h et le dimanche à 11 et 14h.



=> Infos et agendas des activités : www.mac-s.be