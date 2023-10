Expo au CID : Qu’est-ce que je fabrique chez moi ?

Le télétravail s’est insinué dans nos vies. Comme une normalité. Intégrer le travail chez soi n’a pourtant rien d’anodin. "Home Made", la nouvelle exposition du CID, crée du lien entre espace domestique, travail et objets. Quand l’artisanat rejoint l’industrie. Expériences, témoignages et objets vous attendent à partir du 15 octobre 2023 au 11 février 2024.

Comment les designers conçoivent-ils cette nouvelle approche du travail ? Penser son quotidien, son univers, l’étendre à son quartier, à sa ville. L’Histoire du travail s’écrit au présent, à la suite de confinements successifs, afin d’augurer un avenir où le vivre ensemble règne, où les enjeux environnementaux comptent, où le défi du circuit court se relève. En une phrase : penser l’habitat de demain.

En découvrant le travail des designers, vous entrez dans leur intimité. De Sylvain Willenz qui pratique la céramique à domicile à Rive Roshan qui a réalisé un tapis à partir d’un dessin d’enfant, en passant par le système T en gaines de tuyau d’Emma Cogné. Vous apercevrez que certains rêvent du travail à domicile de manière utopique et poétique, d’autres l’abordent dans une perspective plus pragmatique. Mais tous nous renvoient à des questions à la fois simples et vertigineuses. Qu’est-ce qu’habiter ? Peut-on habiter et travailler ? Si oui, comment ?