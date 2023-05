Expo à Namur, théâtre à Bruxelles et de la musique de chambre avec le Festival Resonances à Halloy

Rendez-vous au Delta à Namur pour visiter l’exposition : ''Brognon Rollin – The Land and the Unfolded Map''.

Le duo artistique Brognon Rollin revient au Delta pour la présentation d’une double création qui narre la relation charnelle entre les Américains natifs et leur territoire. L’installation The Land and the Unfolded Map se déploie au dernier étage panoramique du Delta et se compose de deux nouvelles vidéos jamais présentées au public, réalisées par ce tandem franco / belgo-luxembourgeois en Californie à l’automne 2022. La peau se révèle paysage, le bijou se mue en support de communication stratégique, traçant des frontières inoubliables, projetant de possibles chemins d’évasion sur une carte nomade, vitale et irréfutable, qui garantit à chaque tribu son droit à se tenir au centre du monde. Une exposition gratuite et accessible de 11h à 18h du mardi au vendredi et de 10h à 18h les samedis et dimanches. A visiter jusqu’au 11 juin prochain au Delta à Namur.

Direction Bruxelles pour aller voir ''Dieu du carnage'' de Yasmina Reza au théâtre le public.

Dans un square, Ferdinand attaque Bruno à coups de bâton qui laisse quelques dents sur le béton. Urbains, cordiaux, les parents se donnent rendez-vous pour régler le litige à l’amiable, entre personnes civilisées. Mais très vite les sourires se craquellent et l’atmosphère s’envenime. À partir d’un tout petit fait tiré du quotidien, l’autrice jubile et trace à la ligne claire et au vitriol, le portrait de bobos satisfaits et sûrs de leurs droits. Le tableau qu’elle nous peint n’est pas joli, c’est un carnage. Mais c’est à mourir de rire.

Montée au Public en 2008, le théâtre reprend cette pièce maîtresse du rire féroce, dans un autre décor, une autre salle, avec d’autres acteurs et un autre metteur en scène. À voir ou revoir absolument. Une mise en scène signée ici Arthur Jugnot avec Nicolas Buysse, Thibaut Neve, Ariane Rousseau et Stephanie Van Vive. ''Le Dieu du Carnage'' est à voir jusqu’au 2 juin. Infos et réservations : theatrelepublic.be

Le Festival Resonances est un festival international de musique de chambre qui se déroule chaque année en Belgique.

Fondé en 2010, il rassemble lors de chacune de ses éditions une vingtaine de musiciens de haut niveau provenant du monde entier, qui se produisent dans des formations variées lors d’une série de concerts. Ceux-ci s’étendent sur quatre journées consécutives et ont lieu au magnifique Château de Halloy, près de Ciney. A l’extérieur, dans la cour du Château, une tente est installée, où sont servis repas et boissons ; un endroit charmant où les musiciens et le public se rencontrent et discutent. Le château de Halloy est entouré par une belle campagne qui permet une promenade paisible avant un concert ou entre deux concerts si vous venez pour toute une journée. Le festival Résonances démarre ce vendredi 26 et se tiendra jusqu’au 29 mai. Réservations : festival-resonances.be