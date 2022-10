Explosion sur le pont de Crimée : pourquoi cette attaque symbolique frappe là où ça fait mal

"D’un point de vue militaire, les conséquences sur l’approvisionnement du Sud ne sont pas négligeables. A l’origine, ce pont devait sortir la Crimée de son isolement et l’ancrer dans la Russie", même en termes économiques, explique Nicolas Gosset. "N’étant pas une grande base industrielle, la Crimée n’est pas autosuffisante et le pont lui permettait de recevoir des biens de tout type, comme des matériaux de construction, par exemple. Il a également permis la libre circulation des personnes. Depuis l’invasion le 24 février, les besoins de la guerre l’ont transformé en une ligne importante pour les armements, les carburants et, de manière générale, pour tout ce qui est voué à soutenir l’effort de guerre."

Sans compter, souligne encore le chercheur, que cette attaque est révélatrice des failles des dispositifs de sécurité russes. Si à ce stade, le Comité antiterroriste russe minimise, affirmant que le pont sera bientôt opérationnel, on peut lire entre les lignes l’échec de l’unité spéciale pour la sécurisation du pont, créée entre 2017 et 2018. Et pourtant, la Russie a toujours affirmé que le pont ne risquait rien en dépit des combats en Ukraine.