Explosion, report ou succès retentissant ? Starship décolle ce jeudi pour un premier vol d'essai

Explosion, report ou succès retentissant? Le moment décisif approche pour SpaceX, qui doit tenter, ce jeudi, le 2ème essai de décollage Starship. Ce lundi, une valve apparemment gelée a empêché un décollage à peine quelques minutes avant la fin du décompte. Cet essai-ci sera-t-il le bon pour la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars. Son décollage est prévu vers 15h30 (Heure belge) depuis la base spatiale Starbase, à l'extrême sud du Texas aux États-Unis. La météo s'annonce favorable.

Du haut de ses 120 mètres, Starship est véritablement la fusée des superlatifs. Avec ses 33 moteurs, elle est capable de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite. Elle est aussi capable de transporter une centaine de personnes à son bord. Du jamais vu depuis le début de l'histoire de la conquête spatiale. C'est véritablement un nouveau chapitre, une nouvelle page de cette conquête spatiale qui s'ouvre grâce à 'cet autobus' spatial du futur.

Les chiffres sont là pour l'attester, sa puissance au décollage est deux fois supérieure à celle de la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 mètres).

Depuis des jours, l'entreprise du milliardaire Elon Musk ne cesse de publier des images léchées de ce mastodonte noir et argenté sur son pas de tir, et l'excitation est à son comble chez les mordus d'espace. L'engin, qui fonctionne à l'oxygène et au méthane liquides, n'a encore jamais volé dans sa configuration complète, avec son premier étage surpuissant, appelé Super Heavy. Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship qui donne par extension son nom à la fusée entière, a effectué des tests suborbitaux (à environ 10 km d'altitude).