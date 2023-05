"Explosion near the museum" : un projet immersif au cœur du Musée de Kherson, pillé par l’armée russe

Cinq musées belges – les Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles), le Domaine & Musée royal de Mariemont (Morlanwelz), le STAM (Gand), In Flanders Fields (Ypres) et M Leuven (Louvain) – s’associent pour présenter "Explosions Near the Museum", une nouvelle œuvre vidéo des artistes ukrainiens Yarema Malashchuk et Roman Khimei. Ce projet vise à faire la lumière sur le pillage des collections des musées ukrainiens. Celui de Kherson, plus particulièrement. Des milliers d’œuvres y ont été dérobées par les forces russes.

Dans leur vidéo, les artistes montrent les socles et vitrines vides du musée de Kherson en indiquant ce qu’ils contenaient : des peintures, de l’or, de l’argent, des objets de la Grèce antique, des icônes religieuses et même des documents historiques évoquant l’histoire commune de la Russie et de l’Ukraine, tandis que le bruit des bombardements se fait entendre en arrière-plan. "C’est aussi une déclaration d’amour envers le patrimoine. Les artistes réfléchissent aux façons de remettre les artefacts manquant en valeur", explique Mélanie Thiry, porte-parole du Musée royal de Mariemont.

Le Musée régional de Kherson abritait l’une des plus grandes et des plus anciennes collections d’antiquités du sud de l’Ukraine, composée de plus de 173.000 objets couvrant sept mille ans d’histoire, de l’or scythe aux armes la Seconde Guerre mondiale. Entre le 24 et le 26 octobre 2022, deux semaines avant la libération de la ville par les Ukrainiens, les forces d’occupation russes y ont commis un vol organisé. "On est vraiment sur une volonté d’effacer des siècles d’histoire, on est sur un vol d’identité. On n’est pas du tout sur un vol d’identité de quelques troupes", ajoute-t-elle.

La vidéo sera projetée dans les cinq musées tout au long de l’été, et jusqu’à la fin de l’année au musée royal de Mariemont.