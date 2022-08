Explosion du satellite iranien Khayyam lancé par la Russie

Ce satellite, nommé en l’honneur du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), avait notamment pour but de "surveiller les frontières du pays", d’améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon l’Agence spatiale iranienne.

Pour les États-Unis, le programme spatial iranien est destiné à des fins militaires plus que commerciales, tandis que Téhéran maintient que ses activités aérospatiales sont pacifiques et conformes à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.