Une fois au volant, il est possible d'adopter une conduite dite écoresponsable, qui consiste notamment à rouler tout en souplesse, c'est-à-dire à parfaitement gérer ses rapports de vitesse mais aussi à rouler un peu moins vite sur routes et autoroutes si le trafic le permet, à utiliser le régulateur de vitesse et, surtout, à éviter toute accélération ou freinage brusque.

Pour cela, il convient de rester bien concentré et d'anticiper en observant bien ce qui se passe devant et autour de soi.

A noter aussi que pour chaque arrêt prolongé, mieux vaut couper son moteur, y compris en cas de bouchons importants.