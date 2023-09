Explosion du nombre d’appels au Centre de prévention du suicide : "De plus en plus de jeunes nous contactent, parfois des enfants"

Une recherche constante de bénévoles

Pour pouvoir répondre à la détresse croissante de la population, le Centre de Prévention du Suicide recrute constamment des bénévoles prêts à donner un peu de leur temps pour répondre aux appels qui parviennent à la ligne d’écoute. Depuis 2023, le Centre s’est organisé pour pouvoir répondre à trois appels simultanément. "Une soixantaine de bénévoles travaillent déjà, mais idéalement il faudrait le double !" explique Déborah Deseck, chargée de communication. "On a notamment du mal à remplir les horaires des tranches de nuit".

Idéalement, il faudrait le double de bénévoles

Ces bénévoles sont formés durant trois mois et répondent aux appels dans les créneaux horaires qui leur conviennent. Ils sont supervisés au moins une fois par mois par un psychologue pour pouvoir déposer ce qu’ils reçoivent comme appels difficiles.

"Les appels les plus fréquents sont des appels émotionnels, de crise" détaille Hortense. "Notre rôle est de mesurer où la personne en est par rapport à son idée de suicide. Est-ce que le dispositif suicidaire est déjà à côté de la personne, dans sa maison, ou est-ce qu’il est dans son esprit ? Si la personne est en train de se suicider, on appelle le 112. Les appels peuvent parfois durer une heure. Au bout de l’appel, souvent, les personnes sont apaisées et nous remercient".

On a l’impression qu’on n’a pas su protéger notre enfant

Une aide psychologique essentielle tant en termes de prévention que de "postvention", pour accompagner les proches qui traversent une telle épreuve. "Nous avons fait un gros travail avec notre psychologue car le sentiment de culpabilité est très fort. On a l’impression qu’on n’a pas su protéger notre enfant, qu’on n’a rien vu, qu’on a raté notre mission" confie Jean-Louis Tasiaux.

"On trouve cela hyper important d’en parler car même si on tente de refouler, cela revient toujours. On y pense tout le temps. On en a par exemple beaucoup parlé avec les amis de Lucie. On avait peur qu’il y ait un phénomène de contagion".

Si la santé mentale est de moins en moins taboue dans la société, le suicide reste un sujet souvent évité et absent du débat public. De nombreuses personnes restent seules avec leurs idées noires sans oser en parler. En cette journée mondiale de prévention du suicide, le Centre de Prévention du Suicide veut libérer la parole à travers sa campagne "Avant le drame". En Belgique, plus d’un décès sur quatre est imputable à un suicide chez les 15-24 ans.

Partagez votre douleur et votre souffrance avec les bénévoles du Centre de Prévention du Suicide. Ils sont joignables 24h/24h, 7 jours sur 7 au 0800/32.123. Les appels sont gratuits et l’anonymat est respecté.