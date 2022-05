Explosion des requêtes unilatérales à l’encontre de Fedasil : le Tribunal du travail est débordé et critique Fedasil

De son côté, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration justifie l’existence d’une "liste d’attente pour les demandeurs d’asile voyageant à travers l’Europe". Dans un communiqué, il expose la problématique des demandeurs d’asile déjà accueillis dans l’Union européenne, mais qui voyagent en Europe et demandent une place d’accueil dans d’autres pays. "En tant que migrant, il n’est pas correct de demander un lit, un bain et du pain dans deux pays en même temps", réagit Sammy Mahdi. "Depuis 2018, de plus en plus de personnes enregistrent une demande d’asile auprès des services d’asile en Belgique, bien qu’elles aient déjà entamé une procédure d’asile dans l’Union européenne", expose le secrétaire d’Etat. "Une liste d’attente pour les demandeurs d’asile voyageant à travers l’Europe a été mise en place afin de garantir qu’un nombre suffisant de places d’accueil reste disponible pour les personnes vulnérables, les familles avec enfants et les nouveaux demandeurs d’asile sur le territoire européen", communique Sammy Mahdi.