Explosion des prix des kots : quelles alternatives?

Des loyers qui ont grimpé en flèche. Résultat, pour parvenir à se loger à un prix abordable, il faut faire d’importantes concessions. Corentin déplore l’état des kots les moins luxueux, mais malgré tout chers : "Ça peut aller du 12 m² à pas plus de 20 m²… Et on voit bien sur les sites, la douche à côté de la plaque de cuisson et le lit dans le salon, quoi !"