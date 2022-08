Explosion des prix de l’énergie : de plus en plus de Bruxellois s’équipent pour se chauffer au bois

A Bruxelles, avec la flambée des prix du gaz et de l’électricité, certains envisagent déjà des alternatives pour se chauffer cet hiver, notamment le bois. Les marchands de poêle et autre cassette à bois ont leur carnet de commandes plein comme ils n’ont jamais été. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour la qualité de l’air à Bruxelles puisque le chauffage au bois émet de manière assez importante du CO2 et des particules fines.

Ce magasin spécialisé à Auderghem ne désemplit pas. Ces deux dernières années les ventes de poêles et autre cassette ont grimpé en flèche d’abord avec les différents confinements. " Et là, avec le prix du gaz et puis la guerre en Ukraine, ça a fait exploser les demandes. Là c’est vraiment très très fort " explique, Brigitte Delplan la responsable. " On en est au point qu’on ne sait plus recevoir les gens sans rendez-vous au magasin. On a beaucoup de difficulté à répondre au téléphone. Et nos délais de rendez-vous sur place pour les devis sont de l’ordre de 8 à 10 semaines. Ça n’était jamais arrivé auparavant ".

Les gens craignent de ne pas pouvoir se chauffer correctement

Et compter environ 5 mois de délai pour l’installation. Brigitte Delplan et son équipe ne pourront donc pas satisfaire tous leurs clients avant l’hiver. " Ils disent tous exactement la même chose. Ils craignent de ne pas pouvoir se chauffer correctement ou alors à des prix exorbitants. Et donc voilà c’est un appoint ou parfois pour certaines personnes, c’est carrément le chauffage principal de la maison ou ça va le devenir. On a aussi beaucoup de demande pour des poêles sur lesquels on peut cuisiner ou chauffer quelque chose. Les gens ont peur, peut-être, de ce qui va arriver dans l’avenir ".

Mais le prix du bois a lui aussi augmenté. Compter au minimum plus de 100 euros la stère soit un mètre cube. Et le bois sec, prêt à être brûlé, se fait de plus en plus rare.

Impact sur l’environnement

Le chauffage au bois ce n’est donc sans doute pas la panacée. D’autant que cela pollue. Car la combustion du bois a un effet très négatif sur la qualité de l’air, spécifiquement en ville. " On estime à Bruxelles que le chauffage au bois contribue à hauteur de 10 pourcents des émissions régionales pour les particules très fines qui sont fort nocives et qui pénètrent assez bien dans les poumons " précise Annick Vanderpoorten, responsable du département Air Climat Energie chez Bruxelles Environnement. " Et 10 pourcents, ce n’est pas rien quand on sait que le chauffage au bois représente moins d’un pourcent du chauffage dans le secteur résidentiel à Bruxelles. Donc en fait, l’impact environnemental est disproportionné par rapport à la part du chauffage au bois dans le chauffage bruxellois ". Les appareils de nouvelles générations sont certes plus performants et ont un rendement plus important. " Mais pour ce qui est des petits appareils d’appoint, il n’y a pas de traitement de fumée, il n’y a pas de filtre et donc ceux-là resteront émetteurs et donc problématiques ".

Pas d’interdiction

Pour autant, le plan Air Climat Energie, qui doit être avalisé l’année prochaine par le gouvernement bruxellois ne prévoit pas d’interdire les systèmes de chauffage d’appoint au bois. Trop compliqué à mettre en œuvre au niveau des contrôles. Pas d’interdiction mais des campagnes de sensibilisation pour une utilisation correcte afin de limiter les effets négatifs. La seule interdiction, qui devrait être d’application en 2025, concerne l’installation de chauffage centrale au bois dans les nouvelles constructions.