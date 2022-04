Explosion des coûts de production : pourquoi l'augmentation des prix reste (pour le moment) limitée dans la grande distribution

"Vous avez une boulangerie qui est semi-industrielle où il y a encore des manœuvres à la main", explique Gregory Dumont, responsable qualité de l’usine. "On reçoit huit tonnes de farine toutes les semaines. Cette farine est originaire de Belgique, de Tchéquie, d’Allemagne. (...) La demande va devenir très forte. On peut estimer qu’aujourd’hui un blé natif qui était à 300 € la tonne atteint plus ou moins les 400 € la tonne. Et ça veut dire qu’hier, si on achetait notre farine à 350 € la tonne, le produit fini, on est quasi à 600 € aujourd’hui".

Un problème qui ne concerne pas que la farine. Ici, tout coûte plus cher, de la mozzarella impactée par les coûts liés à l'élevage et les tomates liées au prix du transport aux emballages en carton ou en plastique. "Ces prix augmentent entre 5 à 30%, mais également les coûts fixes de l’entreprise, autant pour notre personnel que pour l’énergie qui augmente. Et ça devient vraiment ingérable", ajoute Gregory Dumont.