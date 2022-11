Explosion de saveurs avec le colombo de Suzy Palatin !

Originaire de Guadeloupe, Suzy Palatin est aujourd’hui devenue l’une des plus grandes ambassadrices de la cuisine créole : elle lui a dédié vie, livres et émissions. Une passion chevillée au corps et un regard multiple sur une cuisine qui nous raconte les histoires, mais aussi les forces et les résiliences d’un peuple. Démonstration avec son colombo de raie et aubergines !

La cuisine créole naît comme toutes les cuisines pour répondre à un besoin premier: celui de se nourrir. Mais il faut préciser pour le monde créole que cette culture se développe durant l’esclavage, une histoire qui va devenir commune à de nombreux peuples issus de différentes cultures. Nous sommes d’ailleurs et d’ici, et de nos origines découle une cuisine aux saveurs contrastées.

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION : 10 minutes

CUISSON : 25 minutes



1 kg de raie

4 petites aubergines

3 citrons verts

7 cives (ou ciboules)

5 brins de persil plat

3 gousses d’ail

1 c. à s. de pâte de massalé

4 c. à s. d’huile de tournesol

¹/8 de piment antillais

Sel

1. Demandez au poissonnier de vous découper la raie en morceaux ou choisissez 4 ailes de raie.

2. Mettez le poisson dans un plat creux et versez dessus le jus d’un citron et 4 pincées de sel. Laissez mariner au frais et préparez la suite.

3. Pelez les cives, rincez-les, essuyez-les dans un torchon et ciselez-les très finement. Faites de même avec le persil.

4. Dans un bol, délayez le massalé dans 20 cl d’eau.

5. Pelez l’ail, écrasez-le au presse-ail, puis mettez-le dans une marmite avec les cives, le persil et les aubergines lavées et coupées en morceaux.

6. Ajoutez l’huile dans la marmite et faites revenir le tout à feu moyen. Lorsque les cives sont translucides, ajoutez tout le contenu du bol de massalé.

7. Augmentez le feu, portez le tout à ébullition 5 minutes et ajoutez les morceaux de raie et leur marinade ainsi que le morceau de piment.

8. Poursuivez la cuisson en maintenant l’ébullition 2 minutes, puis 10 minutes à feu moyen.

Servir avec du riz créole, dont Suzy nous livre la recette dans son ouvrage.

Extrait d’À ma table créole Suzy Palatin, photographies d’Olivier Buhagiar, stylisme de Gladys Palatin et Anne-Sophie Lhomme, chez Hachette Cuisine.