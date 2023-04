Explosion de la soul music pour le label Bell Records et Aaron Neville

Issu de la prestigieuse famille Neville (The Meters, Neville Bros.), Aaron Neville à tout fait, même chanter de la country music… 18 albums solos pour une carrière démarrée à l’aube des sixties et des centaines de collaborations de Linda Ronstadt à Daniel Lanois. Retour sur les années "soul" du label Bell Records.

Bell Records, label new-yorkais, fondé en 1952 par Arthur Shimkin. Au début des années 50, Bell était spécialisé dans la musique de variété à bas prix, avec le slogan "Music For The Millions". Des titres vendus à l’origine sur des disques 78 tours et 45 tours au prix de 39 cents de l’époque, moins de 4 $ actuels. Ce business va s’effondrer avec l’arrivée du rock’n’roll, de créations de labels subsidiaires, et à cause de mauvaises décisions de management (comme les disques en polystyrène injecté au détriment du vinyle pressé, le support devenant illisible à court terme).

Avec l’explosion de la soul music, Bell Records va connaître une deuxième jeunesse et publie les ténors du genre comme Solomon Burke, The Delfonics ou encore Aaron Neville !