Explosion dans une raffinerie en Argentine : au moins trois morts

Au moins trois personnes ont été tuées dans une explosion, suivie d'un incendie, survenue jeudi à l'aube dans une raffinerie de la province de Neuquen, dans le sud de l'Argentine, selon les autorités locales.

L'explosion dans la raffinerie de l'entreprise argentine New American Oil, dans la ville de Plaza Huincul (1200 km de Buenos Aires), a touché "l'un des principaux réservoirs de brut" du site et provoqué "un fort souffle", selon le maire Gustavo Suarez, cité sur la radio locale LU5. Six camions présents sur le site ont été détruits dans l'incendie.

"A ce stade il est établi qu'il y a trois morts", a indiqué le maire, qui n'a dans un premier temps pas fait état de disparus.

Une centaine de pompiers mobilisés

En fin de matinée, le responsable des pompiers de Plaza Huincul, cité par la municipalité, a assuré qu'"un foyer d'incendie situé dans une partie du site était maîtrisé à plus de 70%".

Près d'une centaine de pompiers, agents de la Protection civile et de sécurité privée, ont été mobilisés sur l'incendie, qui s'est déclaré peu après 04Hh00 du matin (01h00 GMT), selon la municipalité qui a mis sur pied une cellule de crise. Cinq écoles primaires de la ville ont été évacuées "à titre préventif".