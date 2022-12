Explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg : le bilan passe à 18 morts

Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg, en Afrique du Sud, samedi s'est encore aggravé, passant à dix-huit morts, ont annoncé les autorités régionales de santé lundi dans un communiqué.

Samedi, dix personnes avaient été tuées quand un camion rempli de gaz s'est retrouvé coincé sous un tunnel près d'un hôpital à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg.

L'accident a "provoqué une fuite et mené à cette énorme explosion qui a occasionné d'importants dégâts" dans un périmètre de 500 mètres, rappelle le communiqué. "Huit autres personnes ont depuis succombé à de graves brûlures et blessures", ajoute le ministère provincial de la Santé.

Le dernier bilan, annoncé dimanche, faisait état de quinze morts. Sur les 18 morts, neuf travaillaient à l'hôpital Tambo Memorial, qui a été soufflé par l'explosion avec des vitres brisées et des plafonds effondrés.

Les victimes sont un chauffeur de l'établissement et huit infirmiers. En tout 37 personnes à l'hôpital, soit 24 patients dans le service des urgences et 13 membres du personnel soignant qui se trouvaient dans les couloirs et certains sur le parking de l'hôpital, ont été grièvement brûlés, rappelle le texte.

L'hôpital reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Des vidéos amateurs sur les réseaux sociaux ont montré l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont, des images dignes d'un film catastrophe. Le camion-citerne, vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit, était rempli de 60.000 litres de gaz GPL.