Explosion à la hausse des prévisions d'inflation du Bureau du Plan

Le Bureau du Plan vient de publier une mise à jour pour ses prévisions d’inflation, il a refait ses comptes . Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la hausse des prix ne se calme pas.

Alors que le Bureau du Plan s’attendait à une inflation moyenne de 5% pour 2022, prévision toute récente du 4 janvier, à peine un mois plus tard il table sur 5,8% d’inflation. Une véritable explosion à la hausse en à peine quelques semaines comme l'a expliqué Ludovic Dobbelaere, expert au Bureau du Plan: "Cette augmentation vient surtout du fait que les prix de l’électricité et du gaz naturel ont augmenté encore plus que ce qu’on avait attendu. Or, on a aussi constaté des augmentations de prix un peu plus importantes que prévu pour, par exemple, les primes d’assurance ou les voitures sur le marché secondaire."

Une hausse des prix en train de pénétrer à peu près tous les segments de l’économie. Il suffit de regarder quand on fait ses courses car ce sont tous les produits qui sont touchés par cette hausse des prix pour les prochains mois. La vie va donc coûter plus cher.