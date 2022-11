Explosion à Istanbul : "une kamizake" à l'origine de l'attentat, annonce le vice-président Fuat Oktay

Plus tôt dans la soirée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un "vil attentat" qui a fait "six morts et 58 blessés", selon un dernier bilan, dimanche à Istanbul, a-t-il déclaré en direct à la télévision.

"Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis", a-t-il affirmé, deux heures après l'explosion survenue dans l'artère commerçante d'Istiklal.

L'explosion s'est produite peu après 16h00 (14h00 heure belge), au moment où la foule dans la rue Istiqlal est particulièrement dense, a rapporté la chaîne de télévision NTV.