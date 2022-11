Explosion à Istanbul : le gouvernement turc annonce l’arrestation de l’auteur de l’attentat et pointe le PKK

Le ministre de l’Intérieur turc Souleyman Soylu a annoncé lundi l’arrestation d'une vingtaine de personnes dont une qui aura placé la bomb, dans l’attentat qui a fait au moins six morts et 81 blessés dimanche à Istanbul et désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

"La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée. D’après nos conclusions, l’organisation terroriste PKK est responsable" de l’attentat, a affirmé Souleyman Soylu dans une déclaration relayée par l’agence officielle Anadolu et les télévisions locales.

M. Soylu n'a pas précisé les conditions dans lesquelles la "personne" suspectée a été arrêtée, ni s'il s'agit d'une "femme" comme l'avaient affirmé dimanche soir le président Recep Tayyip Erdogan puis son vice-président Fuat Oktay.