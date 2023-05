Explorez les dédales de la musique de Kuna Maze en Jam Session

Kuna Maze, c’est le projet solo depuis une dizaine d’année du français Edouard Gilbert en tant que producteur. Un peu lassé par ses études de trompette au conservatoire, il commence à produire afin de se diversifier. Bien défini aujourd’hui, son style musical se situe à la lisière du broken beat, de la house et du jazz.



Ses nombreuses influences que ce soit au niveau de la scène anglaise, de l’abstract hip-hop ou de la beat-scene de Los Angeles, contribuent à la richesse de son projet. On peut citer de manière non exhaustive quelques noms qui l’inspirent : Bugz in the Attic, Flying Lotus ou Mount Kimbie.

Il agrémente également ses productions avec la participation d’autres musiciens qu’il invite à le rejoindre sur scène et à jouer sur des choses qu’il a composées tout seul en tant que producteur.