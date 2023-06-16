Explorez la galaxie avec Jean-Luc Fonck à bord de sa chanson "Space"

QUAND QUAND QUAND ON EST LÀ
ON EST SI BIEN QUAND ON EST LÀ
ON REGARDE LES ÉTOILES FILER
ET LES FUSÉES DÉFILER
QU’EST-CE QU’ON SE MIR, QU’EST-CE QU’ON SE MARRE
QUAND ON DANSE AVEC LES STARS
ON ÉCOUTE ZIGUE ZIGUE SPOUTNIK
Y A DE L’AMBIANCE, C’EST COSMIQUE
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE
ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT
ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE
ON REGARDE TOUT LÀ-HAUT
LOGIQUE, EN BAS C’EST NOS PIEDS
LA VOIE LACTÉE, MO QU’C’EST BEAU
L’ÉTOILE POLAIRE, ÇA FAIT RÊVER
REGARDE PAPA, REGARDE MAMAN,
COMME C’EST BEAU LE FIRMAMENT
VOUS ÊTES QUELQUE PART LÀ-DEDANS
FAITES-MOI SIGNE DE TEMPS EN TEMPS
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE
ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT
ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE
UN KILOMÈTRE À PIEDS, SOYOUZ SOYOUZ
UN KILOMÈTRE À PIEDS, SOYOUZ LES SOULIERS
LE CIEL EST BLEU TOUTE LA JOURNÉE
LA NUIT, LE SOLEIL COUCHÉ FAIT DODO
POUR QU’ON PROFITE DE LA FRAÎCHEUR
E.T. OU AILLEURS, MINUIT C’EST LA BONNE HEURE
ON VOIT MIEUX LES GALAXIES
LA NUIT ELLES SONT ALLUMÉES
MON DIEU QUE C’EST GRAND L’INFINI
ET ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE
ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT
ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE
PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE