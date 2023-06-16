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Le 8/9

Explorez la galaxie avec Jean-Luc Fonck à bord de sa chanson "Space"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David

Cette semaine dans le 8/9, Jean-Luc Fonck nous a concocté une chanson un peu spéciale, ou plutôt spatiale puisqu’elle est intitulée Space.

C’est une chanson à message dans laquelle il n’y a pas de message. C’est également une chanson à texte, mais en revanche il y a quand même un texte. Il y a aussi les mots du Kidivrai : fraîcheur, pelouse, ambiance et soleil.

Voici les paroles de "Space" :

QUAND QUAND QUAND ON EST LÀ

ON EST SI BIEN QUAND ON EST LÀ

ON REGARDE LES ÉTOILES FILER

ET LES FUSÉES DÉFILER

 

QU’EST-CE QU’ON SE MIR, QU’EST-CE QU’ON SE MARRE

QUAND ON DANSE AVEC LES STARS

ON ÉCOUTE ZIGUE ZIGUE SPOUTNIK

Y A DE L’AMBIANCE, C’EST COSMIQUE

 

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT

ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

 

ON REGARDE TOUT LÀ-HAUT

LOGIQUE, EN BAS C’EST NOS PIEDS

LA VOIE LACTÉE, MO QU’C’EST BEAU

L’ÉTOILE POLAIRE, ÇA FAIT RÊVER

 

REGARDE PAPA, REGARDE MAMAN,

COMME C’EST BEAU LE FIRMAMENT

VOUS ÊTES QUELQUE PART LÀ-DEDANS

FAITES-MOI SIGNE DE TEMPS EN TEMPS

 

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT

ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

 

UN KILOMÈTRE À PIEDS, SOYOUZ SOYOUZ

UN KILOMÈTRE À PIEDS, SOYOUZ LES SOULIERS

 

LE CIEL EST BLEU TOUTE LA JOURNÉE

LA NUIT, LE SOLEIL COUCHÉ FAIT DODO

POUR QU’ON PROFITE DE LA FRAÎCHEUR

E.T. OU AILLEURS, MINUIT C’EST LA BONNE HEURE

 

ON VOIT MIEUX LES GALAXIES

LA NUIT ELLES SONT ALLUMÉES

MON DIEU QUE C’EST GRAND L’INFINI

ET ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI

 

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

ON PREND L’APÉRO AVEC DIRK FRIMOUT

ON BOIT DES BIÈRES, QU’EST-CE QU’ON S’AMOUSSE

PENDANT QUE TONTON TOND LA PELOUSE

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