Explore ma ville ! Venez découvrir Spa à travers le regard des Spadois

Explore ma ville ! C’est une manière originale de découvrir la ville de Spa. Elle vous sera présentée et racontée par des Spadois lors du parcours inaugural qui aura lieu ce samedi 10 septembre à l’occasion des journées du patrimoine.

Découvrir le centre de Spa de manière originale, avec ses habitants qui dévoilent les charmes de leur cité : c’est ce que vous propose le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, à travers vingt capsules vidéo décrivant un élément de la Ville d’eaux. Le fruit d’un étonnant travail collectif qui a mobilisé les groupements affiliés au Centre culturel.

Ce projet collectif et faisant appel aux associations locales a démarré en janvier 2021

Ces petits films d’une durée approximative de 3 minutes pourront être découverts grâce à un QR code placé sur les bornes Aqualis. Ils s’attacheront chacun à décrire, parfois de l’intérieur, pas toujours visible pour le grand public, un bâtiment emblématique. La petite vidéo, d’une durée de trois minutes, montrera des Spadois qui raconteront, souvent en costumes d’autrefois, leur ville de l’intérieur.

Ces vidéos pourront être découvertes à partir du 10 septembre, lors des journées du patrimoine.

Il faut s’inscrire au Centre culturel, si l’on désire participer aux visites guidées.

Par la suite, il sera possible de scanner le QR code correspondant à chaque endroit pour découvrir, à l’aise et quand on voudra, les vidéos correspondantes.

Rendez-vous : ce samedi 10 septembre, au départ de l’avenue Reine Astrid.

Infos : EXPLORE MA VILLE