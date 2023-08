Exploration du monde : L'Australie au pays des Kangourous

Au Kimberley, où se dressent de gros baobabs ventrus et torturésLe parc national le plus célèbre s’appelle Bungle Bungle, mais partout la nature est grandiose et généreuse, avec des chutes d’eau jusqu’à 70 mètres de haut où crient les cacatoès, sous l’œil blasé des crocodiles endormis, la gueule ouverte. Dans les herbes folles paissent des troupeaux, loin des hommes, jusqu’au jour où des hélicoptères vont les arracher à leur vie originelle. Dans le secret de ces paysages vierges, vous découvrirez aussi des figures énigmatiques de Wandjina et de Guion-Guion, des Esprits mythiques issus du Temps du Rêve. Un festival aborigène leur rend hommage chaque année. Au bout du voyage, la petite ville de Broome a les yeux rivés sur les fonds de l’océan. Au péril de leur vie, des plongeurs collectent de grandes huîtres plates dont les trésors scintillants de nacre iront briller chez les bijoutiers du monde entier.

Exploration du monde : " Australie, sur les pistes du rêve " u ne réalisation de Jean Charbonneau ce jeudi 17 août à 21h55 sur la Une. Rediffusion sur la Trois le 28/08 à 23h00.