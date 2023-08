Exploration du monde : l' Andalousie, une terre bénie des dieux

Dans ce nouvel épisode "Exploration du monde", on prend la direction de l'Andalousie, qui est certainement la région la plus fascinante et la plus attachante d'Espagne. Un voyage de Séville à Grenade, de Cordoue à Malaga, qui nous transporte dans un monde au croisement de plusieurs identités et de cultures. Loin des clichés touristiques, l'Andalousie révèle certains de ses secrets et certains de ses lieux les plus emblématiques.