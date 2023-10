Exploitation sexuelle en RDC : l’Afrique du Sud rappelle une dizaine de Casques bleus soupçonnés d’avoir entretenu un système de prostitution massive

L’armée sud-africaine a annoncé dimanche le rappel au pays de près d’une dizaine de Casques bleus soupçonnés d’avoir entretenu un système de prostitution massive devant leur base en République démocratique du Congo.

Mercredi, la mission de l’ONU en République démocratique du Congo (Monusco) avait indiqué avoir arrêté huit Casques bleus sud-africains déployés à Beni (est) et accusés de "violation systématique et généralisée" des règles onusiennes contre l’exploitation et les abus sexuels, et suspendu un officier. "Au vu de la gravité des accusations", l’armée sud-africaine annonce avoir "décidé de rappeler les soldats en Afrique du Sud pour y répondre", précisant que des enquêteurs ont été envoyés en RDC pour investiguer sur cette affaire. Selon des documents internes de la Monusco consultés par l’AFP, les Casques bleus arrêtés sont accusés d’être impliqués dans un système de "bordels" et de "bars de fortune apparus devant la base Monusco de Mavivi", près de Beni, et utilisés pour de la prostitution.

L’officier visé aurait lui, selon un rapport préliminaire, "intimidé et verbalement menacé" des membres de l’ONU, après l’arrestation de Casques bleus pour une affaire de fréquentation de maisons closes, avec à la clé tentative de fuite, bagarre et course-poursuite avec des éléments de la police militaire de l’ONU.