Exploitation minière : un danger pour les baleines et les autres cétacés, confirme une étude.

L'impact de l'exploitation minière des océans s'avère d'autant plus dommageable que très peu de recherches ont été réalisées afin de déterminer avec précision les conséquences sur les écosystèmes marins.

Une nouvelle étude dirigée par le laboratoire de recherche de Greenpeace et des scientifiques de l’université d’Exeter (Royaume-Uni) publié par la revue Frontiers in Marine Science permet toutefois d'en savoir un peu plus sur les risques de nuisance que le déploiement de sites d'exploitations minières pourrait produire sur les cétacés (dauphins, baleines, cachalots, marsouins).

Les investigations ont été réalisées dans la zone de Clarion-Clipperton située entre le Mexique et Hawaï, où 17 contrats d'exploration minière en eaux profondes ont été accordés.