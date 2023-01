Exploitation minière des fonds marins : le collectif "Look Down" mène une action devant le cabinet de Vincent van Quickenborne

Le mouvement "Look Down" regroupe des membres de plusieurs collectifs engagés pour le climat et la justice sociale. Il existe dans plusieurs pays (France, Suisse, Canada, Italie, Monaco). La branche belge a été créée il y a quelques mois et organise sa première action devant les bureaux du ministre.

Cette action vise à demander à la Belgique de se positionner contre l’exploitation des fonds marins, comme l’ont fait ses voisins français et allemands et dix autres Etats. Sans moratoire, l’exploitation pourrait débuter en juillet 2023. Le mouvement interpelle donc le monde politique pour qu’il se prononce endéans les six mois à l’autorité internationale des fonds marins (AIFM).

Les activistes ont entamé plusieurs chants comme "Nous sommes inarrêtables, un autre monde est possible". "On est plutôt optimistes, parce qu’on sait qu’en France le mouvement a porté ses fruits, le pays s’est positionné contre l’exploitation des fonds marins." explique Mattéo Pisano, membre de Look Down en Belgique. Les activistes affirment toutefois ne pas avoir reçu de réponse de la part du cabinet du ministre, malgré de nombreuses sollicitations. Look Down souligne également une contradiction dans la position de la Belgique.