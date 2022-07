Exploit : la Belge Sarah Bovy devient la 1e femme à signer une pole dans l'histoire de l'endurance

Authentique exploit signé Sarah Bovy ! Alors qu'elle n'avait plus d'équipe et avait traversé une longue et pénible pandémie de Covid, la Belge a retrouvé le sourire. Embauchée par l'équipe des Iron Dames, qu'elle avait contactée... sur Facebook, Sarah Bovy vient en effet de signer une pole aux 6 heures de Monza.

En bouclant le tour en 1’47’’431, elle a signé le meilleur chrono de la catégorie GTE Am, s'érigeant ainsi comme la toute première polewoman de l'histoire de l'endurance. Une belle revanche personnelle pour elle, qui pensait devoir faire une croix sur le monde de l'endurance il y a 18 mois à peine et qui, aujourd'hui, prouve qu'elle en a encore sous le capot.

Notons qu'elle était déjà passée tout proche de la pole la semaine dernière en ELMS. La 2e aura donc été la bonne pour la sympathique pilote belge. On dit bravo !