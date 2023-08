Exploit de la Suède qui élimine les Etats-Unis, championnes du monde en titre, aux tirs au but !

Scénario un peu dingue pour le choc tant attendu des huitièmes de finale ! La Suède a éliminé les Etats-Unis, double tenantes du titre à la Coupe du monde féminine, dès les huitièmes de finale. Une qualification acquise aux tirs au but et dont le tir décisif a dû être vérifié par la technologie vidéo.

Plutôt dominées pendant la rencontre, les Suédoises ont résisté et ont poussé les Américaines aux prolongations et puis aux tirs au but. 0-0 et puis 5-4, c'est donc le score final de cette rencontre au suspense le plus complet. Les Suédoises ont pourtant été les premières à se louper dans cette séance décisive, mais Megan Rapinoe a laissé ses adversaires dans le match en envoyant sa frappe au-dessus des cages. Mais la gardienne américaine a ensuite arrêté le tir de Rebecka Blomqvis, avant que Sophia Smith, une autre américaine rate également son tir au but. C’était toujours 2-3 pour les USA. À 4-4, O'Hara a remis la Suède en position de force en ne cadrant pas non plus son tir, et puis on a eu droit à un comble de suspense sur le tir suédois suivant, avec un recours à la vidéo pour savoir s’il avait bel et bien franchi la ligne malgré l’arrêt d’Alyssa Naeher. Et pour quelques millimètres maximum, le ballon a bel et bien franchi cette ligne. Les Suédoises ont pu exulter, fières d’avoir créé l’exploit en renvoyant les grands Etats-Unis à la maison. Megan Rapinoe a disputé sa dernière rencontre internationale, avec un tir au but manqué donc, loin des énormes performances qu’elle a pu réaliser tout au long de sa carrière.